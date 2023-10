USA als Vermittler So steht es um mögliche Hilfslieferungen an Gaza via Ägypten

Zuvor hatte bereits Israel nach Gesprächen zwischen Biden und Netanjahu erklärt, die zunächst blockierten Hilfslieferungen in den Gazastreifen nicht zu behindern. Israel werde sich dem Aufruf von Biden, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch in einer Erklärung mit. Es werde die Hilfslieferungen aus Ägypten so lange zulassen, „wie diese Lieferungen nicht die Hamas erreichen“, hieß es weiter.