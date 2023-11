Evakuierung könnte bis zu zwei Wochen dauern Verzweiflung und Freude am Grenzübergang Rafah

Unter den am Donnerstag aus dem Gazastreifen ausgereisten Ausländern und Palästinensern mit doppelter Staatsangehörigkeit sind nach Angaben der US-Regierung auch 74 Menschen mit amerikanischem Pass. Sie und Familienangehörige seien am Donnerstag auf der ägyptischen Seite am Grenzübergangs Rafah angekommen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Donnerstag in Washington. Diese Zahl sei aber nur eine Momentaufnahme – sie ändere sich in Echtzeit. Man hoffe, dass noch am Donnerstag weitere Amerikaner ausreisen könnten. Bereits am Vortag seien fünf US-Staatsangehörige aus Gaza ausgereist.