Ein Jahr Gaza-Krieg „Wir fliehen vor dem Tod in die Hölle“

Israels Militär bombardierte eigenen Angaben zufolge ein abgezäuntes Objekt der Hamas in der humanitären Zone. Deif gilt als einer der zentralen Drahtzieher des Massakers am 7. Oktober 2023, bei dem Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel ermordeten und rund 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.