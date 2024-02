Protest gegen Gaza-Krieg US-Soldat zündet sich vor Israels Botschaft in Washington an

Einen Rettungseinsatz in der Straße, wo das Botschaftsgebäude in der US-Hauptstadt steht, hatte die Polizei bereits am Sonntag bestätigt. Darin hieß es, ein Mann sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Die Feuerwehr sprach von lebensgefährlichen Verletzungen. Eine unabhängige Journalistin postete auf der Plattform X (vormals Twitter) ein Foto eines brennenden Mannes in Uniform.