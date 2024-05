Medienbericht Mutmaßliche Hamas-Mitglieder planten offenbar Anschläge in Deutschland

Mutmaßliche Ziele waren laut der „Welt am Sonntag“ die israelische Botschaft in Berlin und eine US-Militärbasis in Rheinland-Pfalz. Auf dem Handy eines im Dezember in Berlin festgenommenen mutmaßlichen Hamas-Mitglieds sei Kartenmaterial gefunden worden, das auf eine mögliche Ausspähung der Standorte schließen lasse, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitsbehörden.