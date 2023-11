Nahostkonflikt Feuerpause im Gaza-Krieg um 6 Uhr in Kraft getreten

Am 12. November verlor Biden die Geduld: Er rief den katarischen Emir an und forderte konkretere Angaben von der Hamas, etwa eine eindeutige Identifikation der schätzungsweise 50 Geiseln, die freigelassen werden sollen. Ansonsten werde es keine Übereinkunft geben. Kurz darauf lieferte die Hamas die geforderten Informationen. Biden appellierte in einem Telefonat am 14. November an Netanjahu, das Abkommen zu akzeptieren. Der israelische Regierungschef stimmte zu und forderte die Klärung der endgültigen Bedingungen.