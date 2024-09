Israel und Hamas in vielen Punkten einig An diesen Fragen hakt es bei Waffenruhe-Gesprächen in Nahost

Und der Streit über die Zahl der Palästinenser, die in der ersten Phase eines Abkommens freikommen sollen, sei durch die Exekution von sechs israelischen Geiseln durch die Hamas in der vergangenen Woche noch komplizierter geworden. Für jede Geisel, die freikomme, sei in dem Vorschlag eine bestimmte Zahl an palästinensischen Häftlingen vorgesehen, die auf freien Fuß gesetzt werden sollen. Nun „gibt es einfach weniger Geiseln als Teil des Abkommens in der ersten Phase“, sagte der US-Vertreter. „Das ist tragisch und furchtbar.“ Außerdem drohe die Hamas damit, weitere Geiseln hinzurichten.