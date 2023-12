Berliner in Gaza-Stadt „Ich dachte mir oft: Theoretisch kann ich nur auf den Tod warten“

Berlin · Abed Hassan will eigentlich nur seine Familie in Gaza besuchen. Doch dann bricht der Krieg aus. Der 27-jährige Berliner fürchtet um sein Leben. Vor Ort filmt er alles, um das Leid der Menschen zu zeigen. Was Hassan erlebte und wie er es aus Gaza herausgeschafft hat.

10.12.2023 , 18:10 Uhr

Der 27-jährige Berliner musste lange in Gaza-Stadt ausharren. Foto: Abed Hassan