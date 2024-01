Gaza-Krieg Tödlichster Zwischenfall für Israel – 21 Soldaten tot

Seit Beginn des Gaza-Kriegs sind noch nie so viele israelische Soldaten bei einem einzelnen Zwischenfall getötet worden wie am Montag. 21 Soldaten kamen ums Leben, als am Nachmittag zwei Gebäude explodierten und einstürzten, wie der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag nach Aufhebung einer Nachrichtensperre mitteilte.