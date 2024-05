Israels Verteidigungsminister Galant kündigt baldigen Einsatz in Rafah an und attackiert Hamas

Allerdings ist am Sonntagabend eine weitere Runde der indirekten Verhandlungen über den Gaza-Krieg in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zu Ende gegangen. Dies teilte die islamistische Hamas am Abend in ihrem Telegram-Kanal mit. Ihre Delegation habe eine Antwort auf die Vorschläge der Vermittler überbracht und sie mit den Vertretern Ägyptens und Katars erörtert. Die Delegation wollte am Sonntagabend aus Kairo abreisen und sich mit den Führern der Organisation in Katar beraten.