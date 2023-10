Zivilisten sollen sich ergeben Israels Militär wirft Flugblätter über Gazastreifen ab

Bundeskanzler Olaf Scholz hat unterdessen die Enthaltung Deutschlands in der Nahost-Abstimmung in der UN-Vollversammlung verteidigt. Man habe hart daran gearbeitet, eine Resolution zu erreichen, die „realistisch“ sei, sagte Scholz in der nigerianischen Hauptstadt Abuja auf englisch. Weil dies nicht erfolgreich gewesen sei, habe man sich enthalten. Scholz kritisierte scharf, dass die Hamas im Gazastreifen mit einem Staatsstreich an die Macht gekommen sei. Nötig seien heute humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln.