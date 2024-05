“Mehr Truppen“ Israel kündigt „Intensivierung“ der Rafah-Offensive an

„Zusätzliche Truppen werden in Rafah einrücken und die (militärischen) Aktivitäten werden sich intensivieren“, erklärte Verteidigungsminister Joav Gallant laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung bei einem Truppenbesuch vor Ort, der bereits am Mittwoch stattfand. Hunderte Ziele seien bereits angegriffen worden, und „unsere Streitkräfte manövrieren in dem Gebiet“, sagte er demnach.