Hilfsorganisationen im Gazastreifen „Mit jedem Tag wächst die Not“

Am vergangenen Samstag sind erste Lastwagen mit Hilfsgütern über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gefahren. Zwei Wochen lang mussten Zivilisten dort seit dem Angriff der Hamas auf Israel ohne humanitäre Hilfe ausharren. Die Öffnung der Grenzen bedeutet auch für internationale Hilfsorganisationen, dass sie ihre Hilfe in den betroffenen Gebieten ausweiten können. „Unser Team ist weiter in Gaza im Einsatz und tut in dieser schwierigen Lage alles in seiner Macht Stehende, um Kinder mit lebensrettender Hilfe zu erreichen“, erklärt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen auf Nachfrage unserer Redaktion. Mehr als 1,6 Millionen Menschen im Gazastreifen sind demnach dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen.