Kritik an Israel USA halten Öffnung neuer Versorgungskorridore für Gaza für unzureichend

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als hätte „Bibi“ die Botschaft des Präsidenten aus dem 30-minütigen Telefonat vom Donnerstag verstanden. Bereits am nächsten Morgen beschloss das Kabinett des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im Eiltempo die Öffnung drei neuer Versorgungskorridore für die notleidende Zivilbevölkerung in Gaza. Israel kündigte an, die Nutzung seines Hafens von Aschdod für humanitäre Hilfe der Palästinenser zu erlauben. Erstmals seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober sollen auch Lieferungen durch den Grenzübergang Erez im Norden des Gazastreifens zugelassen werden.