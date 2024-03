Fallschirme öffneten sich nicht Fünf Menschen von Gaza-Hilfslieferung aus der Luft erschlagen

Derweil arbeitet die Europäische Union an der Errichtung eines Hilfskorridors auf dem Seeweg, über den die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen via Zypern versorgt werden soll. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde deshalb noch in dieser Woche nach Zypern reisen, sagt ein Sprecher in Brüssel. „Unsere Bemühungen konzentrieren sich darauf, sicherzustellen, dass wir den Palästinensern Hilfe leisten können. Wir alle hoffen, dass diese Öffnung (eines Korridors) sehr bald erfolgen wird.“ Am Freitag werde von der Leyen mit dem zyprischen Präsidenten die entsprechende Infrastruktur besichtigen, teilt ein Regierungssprecher in Nikosia mit.