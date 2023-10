Nahostkonflikt Gaza-Bewohner berichten von Angriffen auf Gegend um Krankenhaus

Bei den israelischen Luftangriffen seien Straßen zum Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zerstört worden, in dem Palästinenser Schutz vor israelischem Beschuss gesucht haben sollen, hieß es. „Es ist zunehmend schwierig geworden, das Krankenhaus zu erreichen“, sagte Mahmud al-Sawah, der dort Zuflucht gesucht habe, am Sonntag telefonisch. „Es scheint so, als wollten sie die Gegend abschneiden.“