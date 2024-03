„Vielen wurde in den Rücken geschossen“ Augenzeugen schildern Chaos bei Katastrophe an Hilfskonvoi in Gaza

Radwan Abdel-Hai sagte, er habe am Mittwochabend ein Gerücht über einen Hilfskonvoi gehört und habe sich gemeinsam mit fünf anderen mit einem Eselwagen zu den Lastwagen aufgemacht. Doch dort sei schon ein „Meer aus Menschen“ gewesen, die auf Hilfe gewartet hätten. Als die vor Hunger verzweifelten Leute die Lastwagen erreicht hätten, sei auch von Panzern auf sie gefeuert worden, sagte der Vater vierer kleiner Kinder der AP. „ Ich habe Leute schreien gehört. Ich habe gesehen, wie Leute auf den Boden gefallen sind, ein paar haben sich nicht mehr bewegt.“ Er selbst habe in einem Gebäude Schutz gesucht. „Als die Schüsse aufhörten, lagen viele tote Leute auf dem Boden. Vielen wurde in den Rücken geschossen.“