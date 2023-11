Hakenkreuze und judenfeindliche Parolen Wachsende Sorge und immer mehr antisemitische Vorfälle in Frankreich

Judenfeindliche Parolen auf einer Hauswand in Straßburg, Dutzende auf Mauern gesprühte Davidsterne in Paris, antisemitisches Gegröle in der Metro – in Frankreich wächst die Sorge angesichts eines zunehmend sichtbaren Antisemitismus. Ähnlich wie in Deutschland hat der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas die Zahl gemeldeter antisemitischer Akte in Frankreich ansteigen lassen. Innerhalb von von drei Wochen verzeichneten die Behörden mehr als 850 solcher Akte.