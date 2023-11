Genug ist genug UN-Organisationen fordern „sofortige humanitäre Waffenruhe“ im Gazastreifen

In einer außergewöhnlichen gemeinsamen Erklärung haben die Leiter aller großen UN-Organisationen eine „sofortige humanitäre Waffenruhe“ im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gefordert. „Seit fast einem Monat beobachtet die Welt die Entwicklung der Situation in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten mit Schock und Entsetzen über die steigende Zahl verlorener und zerstörter Menschenleben“, hieß es in der am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung.