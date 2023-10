Noahostkonflikt Familienmitglieder von Al-Dschasira-Korrespondent in Gaza getötet

Aufnahmen von Al-Dschasira zeigen die bewegenden Bilder des Journalisten als er vom Tod seiner Familie erfuhr. In der Liveschalte brach er in Tränen aus. Im Krankenhaus hält er seine siebenjährige Tochter in ein Leichentuch gehüllt fest, berührt das Gesicht seines getöteten 15-jährigen Sohns. Dabei warf er dem israelischen Militär „gezielte Angriffe“ gegen Zivilisten vor. „Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, niemand ist sicher“, sagte al-Dahdu in einem Interview.