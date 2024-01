Angehörige von Geiseln der Hamas “Wir haben keine Zeit mehr“

Machikawa erzählt, dass ihr Onkel sein Leben lang Friedensaktivist war. Aber das habe ihm nichts genutzt. Als die Terroristen zu ihm gekommen seien, habe er versucht zu verhandeln, um die anderen zu schützen. „Er wusste nicht, dass sie sein Leben wollten“, sagt sie. Die Gräueltaten hätten all jene, die sich ihr ganzes Leben für Frieden in Nahost eingesetzt hätten, in eine moralische Krise gestürzt. „Ich fühle mich als moralischer Flüchtling“, sagt sie. Vor dem Terrorangriff habe sie an der Universität Vorlesungen zu kultureller Diplomatie gegeben. „Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich das wieder unterrichten müsste.“ Die Weltgemeinschaft müsse die Krise in Israel als ihre Krise sehen. Es sei schließlich eine globale Bedrohung durch Extremisten, ein Krieg gegen Terror.