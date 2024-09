Explosionen im Libanon „Ich habe Angst, mein Handy anzufassen“

„Ich habe Angst, mein Handy anzufassen“, sagt der 30-jährige Amir aus der Hafenstadt Tyros im Südlibanon. Zwei Tage in Folge wurde das Land am Mittelmeer von Explosionswellen zahlreicher technischer Geräte erschüttert - mutmaßlich von Israel koordiniert. Viele Menschen befinden sich in einem Schockzustand. Angst geht um.