Explosion in Krankenhaus in Gaza-Stadt Um Beweise kümmert sich niemand

Schon seit Tagen kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu kleineren Gefechten, bei denen bereits Menschen umgekommen sind. Diese Kämpfe sind jedoch bislang nicht weiter eskaliert. Nach der Explosion in dem Krankenhaus in Gaza rief die Hisbollah die muslimische Welt zu einem „Tag des Zorns“ auf. Proteste in mehreren muslimisch geprägten Ländern waren die Folge; in der Türkei konnten Polizisten einen Überfall auf das israelische Konsulat nur knapp verhindern. Ansonsten hielt die Hisbollah sich zunächst jedoch zurück. Doch die Lage in Nahost kann sich binnen Stunden drastisch verändern. (mit epd)