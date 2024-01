Eurofighter für Saudi-Arabien Wie man Vertrauen verliert

„Es ist in der Tat so, dass der Westen und insbesondere Deutschland als unglaubwürdig und scheinheilig wahrgenommen werden“, sagt auch Sebastian Sons, Experte für die Golfregion bei der Denkfabrik Carpo in Bonn. Das gelte besonders angesichts der als einseitig pro-israelisch wahrgenommenen Reaktion der Bundesregierung auf den Gaza-Krieg. Deutschland werde „die moralische Ausgewogenheit abgesprochen“, sagte Sons. Das verstärke in der arabischen Welt einen Eindruck, der bereits länger zu beobachten sei und nach dem der Westen „als moralisch korrumpiert, scheinheilig und eurozentrisch“ gelte, fügte der Experte hinzu. Das habe sich bereits in der Debatte um die Fußball-WM 2022 gezeigt. So werde die Entscheidung der Bundesregierung zum Eurofighter in der Region „bei vielen jetzt nicht besonders ernst genommen“, meint Sons.