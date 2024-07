Keine Einreise und eigefrorene Vermögen EU verhängt weitere Sanktionen gegen radikale israelische Siedler

Nach den USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich hat nun auch die Europäische Union Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler verhängt. Sie dürfen künftig nicht mehr in die EU einreisen, wie israelische Medien am Montagabend berichteten. Die Sanktionen umfassen demnach auch ein Einfrieren der Vermögenswerte der Betroffenen. Ferner wird die Bereitstellung von Geld an die Personen sowie eine direkte oder indirekte Finanzierung der entsprechenden Einrichtungen verboten. Die am Montag in Brüssel angekündigten Maßnahmen richten sich gegen fünf Personen, eine Siedlerorganisation sowie zwei nach internationalem und israelischem Recht illegal errichtete Siedlungsaußenposten.