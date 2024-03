EU-Gipfel in Brüssel Bosnien-Herzegowina Beitrittskandidat – Forderung nach Waffenruhe in Nahost

Der EU-Gipfel fordert im Gazastreifen eine „sofortige humanitäre Waffenruhe, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand“ führen soll. Auf diese Formulierung haben sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel geeinigt, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Plattform X. „Starke und einheitliche Erklärung der EU-Staats- und Regierungschefs zum Nahen Osten“, fügte er hinzu. Ein vollständiger und sicherer humanitärer Zugang nach Gaza sei unerlässlich, um der Zivilbevölkerung in der katastrophalen Situation in Gaza lebensrettende Hilfe zu leisten.