Notunterkünfte, Medikamente und Hygienesets EU richtet Luftbrücke für Hilfslieferungen nach Gaza ein

Die EU richtet eine humanitäre EU-Luftbrücke für die Zivilbevölkerung in Gaza ein. Wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte, finden die ersten beiden Flüge noch in dieser Woche statt. Geplant ist, überlebenswichtige Güter wie Notunterkünfte, Medikamente und Hygienesets des UN-Kinderhilfswerks Unicef nach Ägypten zu transportieren. Von dort sollen sie zu humanitären Organisationen nach Gaza gebracht werden.