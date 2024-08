Nahostkonflikt Etwa 100 Tote nach Israels Angriff auf Schule in Gaza

Ein in dem Deal vorgesehener Austausch der Geiseln in der Gewalt der Hamas gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen sei keine Kapitulation, betonte Kirby. Nach einem in Israel zitierten arabischen Medienbericht fordert die Hamas in einer ersten Phase eines geplanten Abkommens mit Israel die Freilassung des in Israel inhaftierten Politikers Marwan Barguti. Er gehört der rivalisierenden Partei Fatah an, die die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde (PA) dominiert.