Showdown in Nahost Drei Szenarien nach dem Angriff Irans auf Israel

Man muss Benjamin Netanjahu nicht mögen. Aber eines schafft der israelische Ministerpräsident immer wieder. Aus den vertracktesten Situationen findet er oft einen Ausweg, der ihn an der Macht lässt. Seine brutale Kriegsführung in Gaza hat Israel international völlig isoliert, auch wenn der Grund dafür im mörderischen Angriff der Hamas auf Zivilisten im jüdischen Staat lag. Die Konfrontation mit dem Iran, der auch bei den gemäßigten arabischen Staaten zu Recht gefürchtet wird, hat das Land wieder zu einem gefragten Partner gemacht. Der militärische Angriff des Mullahregimes auf Israel, einmalig in der Geschichte des Nahost-Konflikts, kommt einer Kriegserklärung gleich. Jetzt hat es Netanjahu in der Hand, wie er reagiert. Sein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, wie er seine Macht erhalten kann – national und international. Drei Szenarien sind möglich.