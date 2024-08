Viele Hürden für Massenimpfung Erster Polio-Fall im Gazastreifen

Der Gazastreifen ist laut Hilfsorganisationen zu einem Brutplatz für das Virus geworden. Hunderttausende vertriebene Palästinenser drängen sich in Zeltlagern ohne sauberes Wasser oder ordnungsgemäße Abwasser- und Müllentsorgung. Manchmal wird Abwasser zum Trinken oder Reinigen von Kleidung und Geschirr verwendet. Oft gibt es keine Seife. Mindestens 225 nicht reglementierte Müllhalden und Deponien sind im Gazastreifen entstanden, viele in der Nähe von Unterkünften von Familien, so ein im Juli veröffentlichter Bericht von PAX, einer in den Niederlanden ansässigen gemeinnützigen Organisation, die dafür Satellitenbilder ausgewertet hat.