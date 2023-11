Nahostkonflikt Erste Ausländer verlassen Gazastreifen in Richtung Ägypten

Ägyptische Fernsehsender zeigten am Mittwoch zunächst Live-Bilder von einer großen Anzahl an Rettungswagen, welche die Grenze in Rafah in Richtung Gazastreifen überquerten. Sie sollten schwer verletzte Palästinenser zur Behandlung in ägyptische Krankenhäuser bringen, wie ägyptische und palästinensische Vertreter erklärten.