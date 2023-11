Nach Berlin-Besuch Erdogan nennt Israel erneut „Terrorstaat“

Auch am Samstag sprach Erdogan in seiner Rede von „10 000 von Israel genommenen Geiseln“ und forderte Deutschland dazu auf, sich für deren Befreiung einzusetzen. Auf was Erdogan sich damit bezog, war völlig unklar. Laut den Vereinten Nationen waren im Juli dieses Jahres 1500 Palästinenser in israelischen Gefängnissen inhaftiert.