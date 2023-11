„Es fühlt sich an wie ein Holocaust“ Einen Monat danach sucht man in Kfar Azza noch immer Leichen

Ein Kibbuz ist eine geschlossene Gesellschaft, erklärt Maor Moravia. „Wer hier nichts zu tun hat, kommt nicht hierher.“ All die Fremden in seinem Ort zu sehen und manche von ihnen durch die Trümmer zu führen, fühle sich komisch an. „Unser Kibbuz wurde an diesem einen Schabbat geschändet, und seither jeden Tag“, sagt Maor. Vier Wochen sind vergangen, seit er mit seiner Frau, dem zwölfjährigen Sohn und der achtjährigen Tochter mehr als 20 Stunden im Schutzraum ausharrte, während draußen „das Vergewaltigen, das Morden, die Folter“ andauerte. „Dies war unser kleines Paradies, unser sicherer Ort. Jetzt liegt er in Ruinen.“