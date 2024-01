Debatte um umstrittene Justizreform Eine Krise im Krieg

Bis zum Terrorangriff der Hamas war sie das bestimmende Thema in Israel: die geplante Justizreform der Regierung, die Hunderttausende auf die Straße trieb. Nun kommt das Thema mit Wucht zurück. Israels Oberster Gerichtshof erklärte am Montagabend das erste verabschiedete Element der Reform für ungültig. Es ist eine schwerwiegende, für viele überraschende Entscheidung – die die israelische Notfallregierung mitten im Krieg in eine Krise stürzen könnte.