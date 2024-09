Chronologie Ein Jahr Eskalation in Nahost – vom Hamas-Überfall zur israelischen Gegenoffensive im Libanon

Die gefährliche Zuspitzung der Lage im Libanon steht im Zentrum der einwöchigen UN-Generaldebatte in New York. „Es ist an der Zeit, eine diplomatische Lösung zu finden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der USA, der EU, Deutschlands, Saudi-Arabiens und weiterer Staaten. Sie rufen zu einer sofortigen 21-tägigen Waffenruhe auf. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erteilt dem jedoch eine Absage und weist seine Armee an, die Kämpfe „mit voller Kraft“ fortzusetzen.