Außenministerin Baerbock erneut in Israel Mission Nummer acht gegen die Dauerkrise

Nun also ab Montagabend Baerbocks Mission Nummer acht seit die islamistische Hamas im vergangenen Oktober Israel mit blankem Terror überzogen, Menschen ermordet und Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt hat. Auch diese Reise hat für Baerbock das Ziel: Sie will für eine Waffenruhe im Gaza-Streifen vermitteln, auch auf ein Ende des ganz harten israelischen Militäreinsatzes drängen – plus Appell an die Terrormiliz Hamas, die verbliebenen israelischen Geiseln endlich aus ihren Bunkern und Tunneln freizulassen. Natürlich geht es auch um die Zwei-Staaten-Lösung. Ohne einen eigenen Staat für die Palästinenser werde es kaum dauerhaften Frieden geben, lautet seit langem die Linie im Auswärtigen Amt. Deswegen also in die nächste Umlaufschleife in der Dauerproblemzone Nahost – mit Stationen in Israel, den palästinensischen Gebieten und dieses Mal auch in Libanon. Doch bevor die deutsche Außenministerin am Abend in Tel Aviv bei der Herzlija-Sicherheitskonferenz eine Rede zur Lage halten will, stoppte sie noch beim EU-Außenminister-Rat in Luxemburg, wo die Runde weitere Sanktionen gegen Russland verhängte.