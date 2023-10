Hintergründe Die deutsche Staatsräson und Israel – was bedeutet das?

Der Schock über die Mordtaten der islamistischen Hamas scheint nicht so groß zu sein wie nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Vermutlich spielt dabei eine Rolle, dass sich viele Deutsche durch den Terror in Israel nicht selbst existenziell bedroht fühlen, wohingegen Putins Drohungen mit der Atombombe vor allem zu Beginn des Krieges vielen Menschen Angst machten. Daneben ist es aber eben auch so, dass Israel lang nicht überall Sympathien genießt. Schon Angela Merkel wies in ihrer Knesset-Rede darauf hin, dass in Umfragen eine deutliche Mehrheit der Befragten in Europa angebe, die größere Bedrohung für die Welt gehe von Israel aus und nicht etwa vom Iran.