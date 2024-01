Verfahren beginnt in Den Haag Israel vor UN-Gericht wegen Völkermordes angeklagt

Den Haag · Das ist ein Novum in der Geschichte Israels: Das Land muss sich erstmals wegen des Vorwurfs des Völkermords vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Am Donnerstag startet vor dem höchsten Gericht der UN in Den Haag das brisante Verfahren zum Gaza-Krieg.

10.01.2024 , 19:10 Uhr

Blick auf den Friedenspalast, der den Weltgerichtshof im niederländischen Den Haag beherbergt (Archivbild). Foto: dpa/Peter Dejong

Südafrika hatte Israel Ende 2023 verklagt, weil es in der militärischen Gewalt gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen einen Verstoß gegen die UN-Völkermordkonvention sieht. Israel weist den Vorwurf entschieden zurück. Der UN-Gerichtshof soll über Konflikte zwischen Staaten entscheiden. Die Richter müssen zunächst über einen Eilantrag Südafrikas befinden. Darin wird unter anderem die sofortige Einstellung des Militäreinsatzes gefordert. Das heißt, dass die Richter noch nicht in der Hauptsache über den Völkermord-Vorwurf urteilen werden. Zunächst müssen sie bei der Beurteilung des Eilantrages klären, ob es sich möglicherweise um einen Verstoß gegen die Konvention handelt. Die Entscheidung über den Eilantrag wird in einigen Wochen erwartet. Südafrika und Israel reisen jeweils mit hochrangigen Delegationen von Rechtsexperten nach Den Haag. Am Donnerstag hat zunächst Südafrika das Wort. Am Freitag wird Israel auf die Klage reagieren. Das Hauptverfahren zum Völkermord-Vorwurf kann sich über Jahre hinziehen. Südafrika will nachweisen, dass Israel die Absicht hat, die Palästinenser zu vernichten. Seit Beginn des Krieges im Oktober seien mehr als 21.000 Palästinenser getötet worden. Israel dagegen bekräftigt sein Recht auf Selbstverteidigung nach den blutigen Angriffen der Terrororganisation Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober 2023. Dabei waren rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 aus Israel entführt worden, von denen bislang etwa die Hälfte wieder freigelassen wurde.

(felt/dpa)