Nahostkonflikt Das Sterben der Kinder von Gaza

Kinder und alte Menschen schwächt Unterernährung am meisten, teilweise bis hin zum Tod. Durchfallerkrankungen, die sich im Gazastreifen aufgrund des Mangels an sauberem Wasser und sanitärer Einrichtungen ausbreiten, tun ihr übriges: Viele Menschen könnten so die aufgenommenen Kalorien nicht behalten, erklärt Unicef-Expertin Anuradha Narayan. Umgekehrt beeinträchtige Unterernährung das Immunsystem und könne so zum Tod durch andere Krankheiten führen.