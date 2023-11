Am weltberühmten Strand 1400 Israelflaggen an der Copacabana zum Gedenken der Opfer

Am weltberühmten Copacabana-Strand in Rio de Janeiro sind einen Monat nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel zum Gedenken an die Opfer Israelflaggen aufgestellt worden. Insgesamt 1400 Flaggen sollen symbolisch für die 1400 Opfer in Israel stehen, wie der stellvertretende Botschafter von Israel in Brasilien auf der Plattform X am Dienstag mitteilte. Zusätzlich wurden Bilder von Kindern aufgestellt, die im aktuellen Nahostkonflikt entführt worden sein sollen. Die Gedenkveranstaltung wurde von der brasilianischen Nichtregierungsorganisation (NGO) Rio de Paz organisiert.