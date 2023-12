Chrsitliche Stimmen aus Israel „In den Herzen der Menschen ist keine Freude“

Shadi Khalloul (47), Gush Chalav, Galiläa Er ist Gründer der Assoziation für israelisch-aramäische Christen und der Keneret-Akademie in Galiläa, an der junge Christen und Juden gemeinsam für den Armeedienst vorbereitet werden. Arabische Bürger sind in Israel von der Wehrpflicht ausgenommen; Khalloul hat jedoch freiwillig in der israelischen Armee gedient und ermutigt seit Jahren junge Christen aus seiner Gemeinde dazu, es ihm gleichzutun. Er definiert sich als Aramäer, nicht als Araber. Er sagt: „Der Angriff hat unsere Gemeinde schockiert, auch die Jugendlichen in der Akademie. Ich unterrichte die christlichen Studenten dort in christlich-maronitischer Identität. Als ich nach dem 7. Oktober zum ersten Mal in den Klassenraum kam, waren die Jugendlichen in Kampfstimmung. Sie hatten das Gefühl, das Land ist in Schwierigkeiten, und sie wollten etwas tun, um es zu beschützen. Ich feiere Weihnachten, aber ich bin traurig dabei. Ich denke an die Soldaten und die Geiseln, die nun irgendwo in den dunklen Tunneln sitzen. Ich weiß, dass auch die Menschen im Gazastreifen leiden. Aber wer ist daran schuld? Die Menschen in Gaza leiden wegen der Hamas.“