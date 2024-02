Chan Junis im Gazastreifen Israelische Soldaten stürmen Hamas-Ausbildungsstätte

Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation dauert mittlerweile seit fast vier Monaten an. Er war durch einen Angriff der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen am 7. Oktober ausgelöst worden. Israelischen Angaben zufolge töteten deren Kämpfer an dem Tag etwa 1200 Menschen und verschleppten rund 240 weitere als Geiseln in den Gazastreifen.