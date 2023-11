Verbindungen zur libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah? Festnahmen wegen Terrorverdachts in Brasilien

Die brasilianische Bundespolizei ist in mehreren Bundesstaaten gegen Personen vorgegangen, die möglicherweise Terrorakte in dem südamerikanischen Land geplant haben. Die Operation habe darauf abgezielt, „terroristische Handlungen zu unterbinden und Beweise für eine mögliche Rekrutierung von Brasilianern zur Durchführung extremistischer Tätigkeiten im Land zu erhalten“, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die Verdächtigten sollen laut Medienberichten Verbindungen zur libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah haben.