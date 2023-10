Kämpfe im Gazastreifen Risiken und mögliche Folgen einer Bodenoffensive Israels

An Israels Grenze zum Gazastreifen stehen Panzer und Soldaten für eine mögliche Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet bereit. Viele junge Männer rechnen damit, dass sie vielleicht nicht lebend zurückkommen. Auf Videos in sozialen Medien sind betende Soldaten zu sehen. Nach dem schlimmsten Terroranschlag seiner Geschichte, den die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas im Grenzgebiet verübt hatte, geht Israel in die Offensive.