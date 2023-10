Bodenoffensive Israels steht bevor Die aktuelle Lage vor dem Sturm

Jaakov Amidror, pensionierter Generalmajor und früherer Berater der Regierung für nationale Sicherheit, spricht von mehreren Phasen. Zuerst müsse Israel sämtliche Terroristen auf seinem Territorium töten. Das ist Israel inzwischen weitgehend gelungen. Die zweite Phase besteht Amidror zufolge aus Luftschlägen, wie sie die IDF derzeit ausführt. „Wir müssen alle Ziele auf unserer Liste zerstören, Orte identifizieren, wo die Hamas mögliche Operationen gegen uns plant, so viele von ihnen wie möglich töten und sie daran hindern, Raketen abzuschießen“, erklärt Amidror, der am Jerusalem-Institut für strategische Studien (JISS) forscht, einer konservativen Denkfabrik. In der dritten Phase sollte Israel dann sämtliche militärische Infrastruktur zerstören: „Dafür müssen Truppen in Gaza eindringen, das geht nicht allein mit Luftwaffe oder Artillerie.“ Zu erwarten wäre ein verlustreicher, womöglich monatelanger Einsatz. Denn die Hamas hat viele ihrer Einrichtungen inmitten der zivilen Infrastruktur in den Städten sowie in ihren Tunneln unter dem Siedlungsgebiet verborgen.