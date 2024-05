US-Außenminister Blinken in Israel „Wir sind entschlossen, eine Waffenruhe zu erzielen, die die Geiseln nach Hause bringt“

Zum Auftakt seiner Israel-Gespräche ist US-Außenminister Antony Blinken am Mittwochmorgen mit dem Staatspräsidenten Izchak Herzog zusammengetroffen. Herzog sagte nach Angaben seines Büros bei der Zusammenkunft in Tel Aviv, die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas habe gegenwärtig höchste Priorität.