Bedingungen für US-Unterstützung von Israel Biden warnt Netanjahu – und droht mit Konsequenzen

Die USA haben das Vorgehen ihres Verbündeten Israel im Gaza-Krieg öffentlich so scharf kritisiert wie noch nie. Das US-Präsidialamt erklärte am Donnerstag nach einem Telefonat von Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, man erwarte konkrete Änderungen. Davon werde die fortgesetzte Unterstützung der USA für das israelische Vorgehen in dem Palästinenser-Gebiet abhängen.