Verhandlung zwischen Israel und Hamas Biden und Baerbock begrüßen vereinbarte Geisel-Freilassung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Waffenruhe und die geplante Freilassung von Geiseln in Gaza begrüßt. Jeder Tag, den Mütter und Kinder durch Terroristen gefangengehalten würden, sei zu viel, erklärte sie am Mittwoch in Brüssel. Sie rief die Hamas zur Freilassung aller Entführten auf.