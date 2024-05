Nahost-Konflikt Biden nennt Details zu israelischem Vorschlag für Abkommen mit Hamas

Laut Biden würde die erste Phase gemäß dem vorgeschlagenen Abkommen sechs Wochen dauern. In dieser Zeit solle es eine „vollständige Waffenruhe“ geben. Zudem würden israelische Soldaten aus besiedelten Gebieten im Gazastreifen abgezogen. Mehrere Geiseln würden freigelassen, sagte Biden, darunter Frauen, Ältere und Verletzte. Im Gegenzug kämen Hunderte palästinensische Häftlinge frei. Auch die Überreste getöteter Geiseln würden zurückgegeben. In der ersten Phase sollten humanitäre Hilfslieferungen zunehmen - jeden Tag sollten 600 Lastwagen in den Gazastreifen gelassen werden.