Rolle des türkischen Präsidenten Wie Erdogan sich aufplustert

Recep Tayyip Erdogan ist genau da, wo er am liebsten ist: mitten in einer internationalen Krise, in der er sich vor seinen Wählern als Verteidiger der Entrechteten präsentieren kann. Mit seinem Besuch in Berlin hat er das Bild des Kämpfers, der sich im Gaza-Konflikt gegen den arroganten Westen auflehnt, in der türkischen Öffentlichkeit zementiert. Der türkische Präsident spielt die Rolle seines Lebens – und er nimmt in Kauf, dass die Spannungen mit Europa und Amerika weiter eskalieren. Nicht alles, was Erdogan zum Gaza-Krieg zu sagen hat, sollte für bare Münze genommen werden. So kündigte er in Deutschland an, er werde für die Freilassung von Hamas-Geiseln sorgen, wenn sich die Bundesregierung gleichzeitig bei Israel dafür einsetze, palästinensische Häftlinge zu entlassen. Doch die Türkei hat weit weniger Einfluss auf die Hamas, als Erdogan glauben machen will. Das Golf-Emirat Katar – und nicht die Türkei – spielt die Schlüsselrolle. In den kommenden Tagen könnte es nach Angaben der katarischen Regierung einen Durchbruch geben. Die Türkei ist nicht federführend.